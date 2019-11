Autofahrer fährt gegen Masten - Kind stirbt im Krankenhaus

13-Jähriger bei Unfall in Baden-Württemberg von umstürzender Ampel erschlagen

Ulm (AFP) - Ein 13-jähriger Junge ist bei einem Unfall in Giengen an der Brenz in Baden-Württemberg von einem umstürzenden Ampelmasten erschlagen worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 18-Jähriger am Dienstagmorgen beim Abbiegen gegen die Ampel und brachte diese dadurch zu Fall. Der Mast stürzte auf den Jungen und verletzte ihn so schwer, dass er starb.

Rettungswagen im Einsatz © AFP

Wie die Beamten in Ulm weiter mitteilten, hatte der Autofahrer aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die Ermittlungen dauerten an, die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten an. Der 13-Jährige wartete zum Zeitpunkt des Unfalls neben der Ampel. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort verstarb er kurze Zeit später.