Gespann von Straße abgekommen und umgekippt - Ursache für Unglück unklar

13 verletzte Senioren bei Unfall mit Pferdekutsche in Lüneburger Heide

Buchholz in der Nordheide (AFP) - Bei einem Unfall mit einer Kutsche in der Lüneburger Heide sind am Mittwoch 13 Menschen verletzt worden. Vier Betroffene hätten schwere Verletzungen erlitten, erklärte die Polizei im niedersächsischen Buchholz. Neun weitere seien leicht verletzt worden.

Rettungskräfte am Unfallort © AFP

Laut Polizei war die mit einer Seniorengruppe besetzte Kutsche am Mittwochvormittag bei Egestorf von der Straße abgekommen. Sie fuhr eine Böschung hinauf und kippte um. Rettungskräfte und Notärzte kümmerten sich um die Verletzten. Die beiden Pferde überstanden den Unfall unbeschadet.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei schloss nach eigenen Angaben aus, dass ein anderes Fahrzeug beteiligt war. Klar war außerdem bereits, dass die Pferde nicht durchgingen.