Regelung gilt ab Montag in Geschäften und anderen öffentlich zugänglichen Räumen

135 Euro Strafe bei Verstoß gegen verschärfte Maskenpflicht in Frankreich

Paris (AFP) - Bei einem Verstoß gegen die ab Montag geltende verschärfte Maskenpflicht in Frankreich werden 135 Euro Strafe fällig. Dies geht aus einem Dokument der Gesundheitsbehörde DGS hervor, das der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag vorlag. Wegen steigender Corona-Infektionszahlen gilt eine Maskenpflicht fortan auch in Geschäften und anderen öffentlich zugänglichen Räumen.

Präsident Macron (re.) mit einer Gesichtsmaske © AFP

In sechs Gemeinden des nordwestfranzösischen Départements Mayenne trat die Verschärfung bereits am Donnerstag in Kraft. In dem Verwaltungsbezirk rund 250 Kilometer westlich von Paris gibt es besonders viele Neuinfektionen. Aber auch in Feriengebieten wie der Normandie und im Mittelmeerraum gab es zuletzt einen Anstieg.

Bislang war das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Frankreich nur in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. In Supermärkten und anderen Geschäften wurde es lediglich empfohlen. Frankreich ist mit mehr als 30.000 Todesfällen eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder Europas.