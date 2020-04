Polizei nimmt 17-jährigen Tatverdächtigen fest - Mordkommission ermittelt

14-Jähriger bei nächtlichem Streit in Essen durch Messerstich getötet

Essen (AFP) - Bei einem nächtlichen Streit auf einer Straße in Essen hat nach Ermittlerangaben ein 17-Jähriger einen 14-Jährigen mit einem Messerstich tödlich verletzt. Das Opfer starb nach der Tat am frühen Sonntagmorgen in einem Krankenhaus, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Der 17-Jährige wurde unweit des Tatorts festgenommen.

Blaulicht © AFP

Den Ermittlern zufolge hatte es in einer mehrköpfigen Gruppe vor der Tat eine Auseinandersetzung zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem späteren Opfer gegeben. Der vermutlich alkoholisierte 17-Jährige soll demnach dem 14-Jährigen einen Stich in den Oberkörper versetzt haben.

Polizeibeamte begannen am Tatort mit der Reanimierung des Schwerstverletzten, der anschließend von einem Notarzt weiter behandelt und in eine Klinik gebracht wurde. Dort erlag der Jugendliche seinen Verletzungen.

Die Beamten nahmen sofort die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter auf, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Polizisten entdeckten den 17-Jährigen wenig später in einem Grüngürtel und nahmen ihn vorläufig fest. In dem Fall ermittelt nun eine Mordkommission der Essener Polizei.