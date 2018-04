Obduktion schließt natürliche Todesursache aus - Haftbefehle gegen Verdächtige

15-Jähriger aus Passau nach Schlägerei an Blut erstickt

Passau (AFP) - Der nach einer Schlägerei in Passau verstorbene 15-Jährige ist an seinem Blut erstickt. Das ergab die Obduktion des Jugendlichen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine natürliche Todesursache aufgrund einer Vorerkrankung scheidet demnach aus. Gegen vier an der Schlägerei Beteiligte wurden Haftbefehle wegen Körperverletzung mit Todesfolge erlassen, ein ebenfalls festgenommener 14-Jähriger wurde in eine Anstalt eingeliefert.

Der Jugendliche war am Montagabend während einer Schlägerei in der Innenstadt von Passau zusammengebrochen und kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Sein Tod sorgte bundesweit auch deshalb für Entsetzen, weil es bei der Auseinandersetzung eine größere Zuschauergruppe gegeben haben soll.

Die Polizei nahm fünf Verdächtige im Alter zwischen 14 und 25 Jahren fest. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Passau erließ laut Polizei Haftbefehle und einen Unterbringungsbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge. Vier der Verdächtigen kamen in Untersuchungshaft, der 14-Jährige in eine nicht näher benannte Anstalt. Die Ermittler baten Zeugen der Auseinandersetzung erneut, sich an die Polizei zu wenden.