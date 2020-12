Tat des Napoleon-Experten entfachte Debatte über häusliche Gewalt

15 Jahre Haft für russischen Historiker wegen Ermordung von Partnerin gefordert

St. Petersburg (AFP) - Die Staatsanwaltschaft in Sankt Petersburg hat 15 Jahre Haft für den renommierten russischen Geschichtsprofessor Oleg Sokolow wegen Mordes an seiner jüngeren Partnerin gefordert. Er sei auch des illegalen Waffenbesitzes schuldig, erklärte die Staatsanwaltschaft am Montag. Solokow erklärte vor Gericht: "Ich halte mich für vollkommen schuldig und bereue." Zuvor hatte der Professor bereits gestanden, seine ehemalige Studentin Anastasia Jeschtschenko getötet zu haben.

Oleg Sokolow im Gerichtssaal (2019) © AFP

Er war im November 2019 im betrunkenen Zustand bei dem Versuch festgenommen worden, Leichenteile im Fluss Moika in St. Petersburg zu versenken. Die Polizei holte den 63-Jährigen aus dem eiskalten Wasser und entdeckte in seinem Rucksack abgetrennte Frauenarme. In der Wohnung des Napoleon-Experten fanden die Beamten eine blutverschmierte Säge sowie die enthauptete Leiche von Jeschtschenko. Mit der 24-Jährigen hatte Sokolow zusammengelebt und mehrere Bücher geschrieben.

Vor Gericht gab Solokow an, er habe Jeschtschenko während eines Streits getötet. Es sei eine "absolut spontane, unkontrollierbare Handlung" gewesen. Die Staatsanwaltschaft ging hingegen davon aus, dass er die Tat geplant haben könnte. Sokolow suchte demnach im Internet nach Orten, an denen er die Leiche loswerden konnte. Auch die Anwältin der Familie des Opfers zweifelte an Sokolows Aussage: "Es war kein Verbrechen im Eifer des Gefechts", sagte Alexandra Bakschejewa. "Sokolow hat alles getan, um nicht erwischt zu werden."

Der Fall löste in Russland eine Debatte über Gewalt gegen Frauen aus. Studentinnen an der Staatlichen Universität St. Petersburg sollen schon vorher teils gewalttätige sexuelle Übergriffe des Professors gemeldet haben, ohne dass dies Folgen hatte. So gab eine Studentin, die 2008 eine Affäre mit Sokolow hatte, laut Medienberichten an, der Professor habe sie an einen Stuhl gefesselt, ihr ins Gesicht geschlagen und gedroht, sie anzuzünden und zu töten, wenn sie ihn verlasse.

Sokolow ist Autor mehrerer Werke über Napoleon Bonaparte. Er lehrte auch an der renommierten französischen Sorbonne und ist Mitglied der französischen Ehrenlegion.