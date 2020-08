Jugendlicher bei schwerem Unfall unter Zug eingeklemmt

16-Jähriger in Dortmund von Straßenbahn überrollt und getötet

Dortmund (AFP) - In Dortmund ist ein 16-Jähriger unter einer Straßenbahn eingeklemmt und dabei getötet worden. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr mussten die Rettungskräfte den Zug mit hydraulischem Spezialgerät anheben. Der Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb.

Rettungswagen im Einsatz © AFP

Der Straßenbahnfahrer erlitt bei dem Unfall am Donnerstagabend einen Schock und musste psychologisch betreut werden. Der junge Mann wollte laut Polizei die Gleise an einem Fußgängerüberweg in dem Moment überqueren, als sich der Zug näherte. Zeugen zufolge löste der Fahrer noch ein Warnsignal aus leitete eine Notbremsung ein. Der genaue Hergang des Unglücks war aber zunächst noch unklar.