Junge Frau nach Unfall bei heftigem Unwetter in Klinik geflogen

17-Jährige durch umstürzenden Baum am Niederrhein lebensgefährlich verletzt

Wesel (AFP) - Bei einem kurzen aber heftigen Unwetter ist am Freitagmittag in Nordrhein-Westfalen eine 17-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Die junge Frau wurde im niederrheinischen Voerde von einem umstürzenden Baum getroffen, wie die Polizei in Wesel mitteilte. Sie wurde unter Ästen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Rettungshubschrauber © AFP

Die 17-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für Teile Nordrhein-Westfalens war am Freitagmittag eine amtliche Warnung vor starken Gewittern mit Windböen herausgegeben worden.