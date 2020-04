Jugendlicher wollte Gleise in Gemeinde Leutenbach überqueren

17-Jähriger in Baden-Württemberg von Regionalexpress erfasst und getötet

Aalen (AFP) - In der baden-württembergischen Gemeinde Leutenbach ist ein 17-Jähriger von einem Zug erfasst und getötet worden. Wie die Polizei am Mittwoch in Aalen mitteilte, wollte der Jugendliche am Dienstagabend nach ersten Ermittlungsergebnissen die Gleise an einem Bahnhof überqueren. Dabei erfasste ihn ein durchfahrender Regionalexpress in Richtung Stuttgart und verletzte ihn tödlich.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen in dem Fall. Wegen des Unfalls am Bahnhof des Ortsteils Nellmersbach war die Bahnstrecke nordöstlich von Stuttgart rund zweieinhalb Stunden gesperrt.