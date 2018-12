Jugendlicher verständigt selbst die Polizei - Offenbar "familiärer Hintergrund"

17-Jähriger tötet mit Küchenmesser Mutter und Großmutter in Baden-Württemberg

Ludwigsburg (AFP) - Mit einem Küchenmesser hat ein 17-Jähriger in Baden-Württemberg seine 38 Jahre alte Mutter und seine 61-jährige Großmutter getötet. Die Bluttat geschah in der Nacht zum Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in Böblingen, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei Ludwigsburg mitteilten. Das genaue Motiv des Jugendlichen war zunächst unklar, die Ermittler gingen jedoch von einem "familiären Hintergrund" aus.

Blaulicht der Polizei © AFP

Der 17-Jährige verständigte nach der Tat am frühen Dienstagmorgen gegen 02.40 Uhr selbst die Polizei und teilte mit, er habe die beiden Frauen getötet. Wenige Minuten später ließ er sich am Tatort widerstandslos festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler brachte der Jugendliche den Opfern mit dem Messer mehrere Verletzungen bei.

Der mutmaßliche Täter soll am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Auch die Obduktion der Leichen ist für Mittwoch anberaumt.