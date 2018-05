Gesundheitsministerium: Gesundheitsnotstand mit internationalen Auswirkungen

17 Tote bei Ebola-Ausbruch in Demokratischer Republik Kongo

Kinshasa (AFP) - In der Demokratischen Republik Kongo sind bei einem neuen Ausbruch von Ebola 17 Menschen gestorben. Es handele sich um einen "öffentlichen Gesundheitsnotstand mit internationalen Auswirkungen", warnte das Gesundheitsministerium des zentralafrikanischen Landes am Dienstag. Der Ausbruch wurde demnach in der nordwestlichen Provinz Équateur registriert. Das Ministerium bezog sich auf eine Meldung der Fälle bis zum 3. Mai.

Einsatz bei früherem Ebola-Ausbruch © AFP

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf erklärte, in zwei von fünf vor Ort gesammelten Proben sei das Ebola-Virus nachgewiesen worden. Die WHO arbeite eng mit der kongolesischen Regierung zusammen, hieß es. Dabei werde auf ein Programm zurückgegriffen, welches bereits bei einem Ausbruch im vergangenen Jahr erfolgreich angewandt worden sei.

Es ist bereits der neunte bekannte Ausbruch von Ebola in dem Land seit 1976, als das tödliche Virus erstmals von einem belgischen Expertenteam nachgewiesen wurde.