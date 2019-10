Auto aus Vorfreude auf baldige Prüfung erst eine Stunde zuvor gekauft

18-Jähriger in Hessen ohne Führerschein in Waschanlage - Fahrprüfung muss warten

Kassel (AFP) - Weil er mit ungültigen Kennzeichen und ohne Führerschein seinen neuen Wagen zur Waschanlage fuhr, muss ein 18-Jähriger aus Hessen nun länger auf seinen Führerschein warten. Das Auto fiel der Besatzung eines Streifenwagens am Montagmittag beim Tanken in Baunatal auf, weil sich an den Kennzeichen keine Zulassungsplaketten befanden, wie die Polizei in Kassel am Dienstag mitteilte.

Blaulicht der Polizei © AFP

Bei einer Kontrolle gab der 18-Jährige zu, dass er noch keinen Führerschein habe. Aus Vorfreude auf seine baldige Fahrprüfung habe er sich erst eine Stunde zuvor das Auto gekauft. An dem nicht zugelassenen Wagen hatte er laut Polizei alte, entstempelte Kennzeichen befestigt. Anschließend sei er zur Waschanlage neben der Tankstelle gefahren, um das Auto zu säubern.

Die Polizei nahm eine Anzeige unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs auf. Den Autoschlüssel beschlagnahmten die Beamten. Durch eine Meldung an die Führerscheinstelle dürfte sich die Fahprüfung des 18-Jährigen laut Polizei nun auf unbestimmte Zeit verschieben. Das Auto musste auf dem Tankstellengelände bleiben.