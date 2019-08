Mann aus Schleswig-Holstein droht wegen Fahrweise Bußgeld von 1200 Euro

18-Jähriger rast vor Augen der Polizei mit Tempo 200 über Bundesstraße

Flensburg (AFP) - Ausgerechnet vor den Augen von zwei Zivilpolizisten ist ein 18-jähriger Autofahrer in Schleswig-Holstein mit 200 Stundenkilometern und ruckartigen Spurwechseln über eine stark befahrene Bundesstraße gerast. Die Beamten dokumentierten die Fahrt des jungen Manns auf Video und hielten ihn an, wie die Polizei in Flensburg am Dienstag mitteilte. Ihm droht nun ein Bußgeld von 1200 Euro.

Der Jugendliche hatte den Streifenwagen zur Verkehrsüberwachung demnach innerhalb der Ortschaft Wanderup überholt und damit die Aufmerksamkeit der Beamten geweckt. Danach gab er auf der stark befahrenen Bundesstraße Vollgas, wobei er trotz durchgezogener Mittellinie immer wieder auf die Gegenfahrbahn fuhr. Deshalb und weil er nach Eindruck der Beamten mit seinem hochmotorisierten Auto "überfordert" schien, stoppten diese ihn anschließend sofort.

Es sei darum gegangen, eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen, teilte die Polizei mit. Zusätzlich zu dem Bußgeld erwartet den jungen Mann demnach ein dreimonatiges Fahrverbot. Da er seinen Führerschein bereits mit 16 Jahren gemacht hatte, war er nicht mehr in der Probezeit. Das erspart ihm eine Nachschulung.