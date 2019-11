Zwischenfall bei Reinigungsarbeiten an Filteranlage in Stahldrahtwerk

18 Menschen bei Austritt von Salzsäuredämpfen in Iserlohner Werk leicht verletzt

Iserlohn (AFP) - Bei einem Zwischenfall in einem Stahldrahtwerk im nordrhein-westfälischen Iserlohn sind am Donnerstag 18 Menschen leicht verletzt worden. Bei Reinigungsarbeiten an einer Filteranlage traten Salzsäuredämpfe aus, wie die Polizei mitteilte. Laut Feuerwehr konnte der betroffene Behälter abgedichtet werden

Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos © AFP

Die Verletzten wurden demnach für weitergehende Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aufschluss über die genaue Ursache des Vorfalls sollen nun Ermittlungen des Amts für Arbeitsschutz geben.