Brite hatte französischen Jungen im August von Aussichtsplattform gestoßen

18-jähriger Täter von Londoner Tate-Museum bekennt sich schuldig

London (AFP) - Ein wegen versuchten Mordes angeklagter Brite, der einen sechsjährigen Franzosen Anfang August von einer Aussichtsplattform des Londoner Museums Tate Modern gestoßen haben soll, hat sich vor einem Gericht in London schuldig bekannt. Der heute 18-jährige Jonty Bravery war am Freitag per Videokonferenz in die Anhörung des Strafgerichts Old Bailey zugeschaltet und gestand die Tat. Bis zur Urteilssprechung am 17. Februar 2020 würden weitere psychologische Untersuchungen vorgenommen, sagte der Richter.

Londoner Museum Tate Modern © AFP

"Ich plädiere auf schuldig. Schuldig, ja, richtig", sagte Bravery. Seine Anwältin Philippa McAtasney gab an, ihr Mandant leide unter einer autistischen Störung, einer Zwangsstörung sowie mutmaßlich unter einer Persönlichkeitsstörung.

Staatsanwältin Emma Jones bezeichnete den Fall als "verheerend und schockierend". Augenzeugenberichte und Videomaterial von Überwachungskameras hätten nahegelegt, dass der damals 17-jährige Bravery seine Tat "im Voraus geplant" habe, sagte Jones. Ihm sei nichts anderes übrig geblieben, als sich schuldig zu bekennen.

Der französische Junge, der mit seinen Eltern Anfang August zu Besuch in der britischen Hauptstadt war, hatte bei dem Sturz eine Gehirnblutung sowie mehrere Brüche an Wirbelsäule, Beinen und Armen erlitten. Er war von der Aussichtsplattform des Museums im zehnten Stock auf ein etwa 30 Meter tiefer gelegenes Dach gefallen. Nach Angaben seiner Eltern befindet sich der schwer verletzte Junge auf dem Wege der Besserung.

Die Tate Gallery of Modern Art zählt zu den beliebtesten Touristenattraktionen in Großbritannien. Im vergangenen Jahr besuchten knapp 5,9 Millionen Menschen das Museum.