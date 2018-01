Polizei in Nordrhein-Westfalen ermittelt gegen Angetrunkenen

19-Jähriger fordert Freund zu Messerattacke gegen Polizist auf

Siegen (AFP) - Bei einem Polizeieinsatz wegen einer Ruhestörung in Nordrhein-Westfalen hat ein angetrunkener junger Mann einen Freund aufgefordert, einen Polizisten niederzustechen. Beim Transport zum Streifenwagen habe der 19-Jährige zweimal von seinem Kumpel gefordert, den Beamten "abzustechen, damit Ruhe sei", berichtete die Polizei am Montag in Siegen. Gegen den aggressiven 19-Jährigen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Blaulicht der Polizei © AFP

Der Zwischenfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag in Kreuztal. Die Polizei war wiederholt wegen Ruhestörungen zu einer Wohnung ausgerückt und hatte mehreren Beteiligten Platzverweise erteilt. Den uneinsichtigen 19-Jährigen mussten die Beamten demnach fesseln und in Gewahrsam nehmen.