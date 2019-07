Junger Mann soll seit Mai mehrere Scheunen angezündet haben

20-jähriges Feuerwehrmitglied nach Brandstiftungen in Baden-Württemberg gefasst

Freiburg (AFP) - Nach einer Serie von Brandstiftungen an Scheunen im baden-württembergischen Landkreis Emmendingen sitzt ein 20-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Verdächtige sei aktives Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Freiburg mit. Ihm werden acht Brandstiftungen und eine versuchte Brandstiftung vorgeworfen.

Ein Feuerwehrauto © AFP

Nach Angaben der Ermittler gestand der Mann aus Herbolzheim, die Feuer seit Mitte Mai in der Umgebung seines Wohnorts gelegt zu haben. Eine aus knapp 30 Polizisten bestehen Ermittlungsgruppe hatte nach dem Brandstifter gesucht. Sie erhielt demnach viele Hinweise aus der Bevölkerung, auch auf den Tatverdächtigen. Er wurde am Montag festgenommen und sitzt seit Dienstag in Haft.

Zum Motiv gebe bislang "noch keine schlüssigen Erkenntnisse", erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Bei den Bränden war an Gebäuden, Inventar und landwirtschaftlichen Geräten ein Schaden von schätzungsweise mehr als einer Million Euro entstanden. Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen.