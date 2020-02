Behörden mahnen Fluggesellschaften zur Vorsicht

2000 Meter hohe Aschewolke bei Ausbruch von indonesischem Vulkan Merapi

Jakarta (AFP) - In Indonesien ist der Vulkan Merapi ausgebrochen. Rote flüssige Lava lief am Donnerstag aus dem Krater des Vulkans, während eine graue Aschewolke etwa 2000 Meter hoch in die Luft stieg. Die Vulkanasche sei im Umkreis von zehn Quadratkilometern niedergegangen, teilte das Zentrum für Vulkanologie und die Eindämmung geologischer Gefahren mit.

Aschewolke über dem Merapi © AFP

Die Behörden hoben die Warnstufe für den Merapi nach dem frühmorgendlichen Ausbruch nicht an, mahnten aber Fluggesellschaften zur Vorsicht in der Umgebung des Vulkans. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Vulkan im Umkreis von drei Kilometern zu meiden.

Der Merapi gehört zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Bei seinem bislang letzten großen Ausbruch im Jahr 2010 waren mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen. Rund 28.000 Menschen mussten damals ihre Häuser verlassen.

Indonesien mit seinen fast 130 Vulkanen liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring. Dort stoßen tektonische Platten aufeinander, so dass sich besonders häufig Erdbeben und Vulkanausbrüche ereignen.