22-Jährige in Südafrika von Löwin getötet

Johannesburg (AFP) - In Südafrika ist eine 22 Jahre alte Frau von einer Löwin angegriffen und getötet worden. Wie die Lokalzeitung "Rekord" unter Berufung auf den Rettungsdienst berichtete, ereignete sich das Unglück am Dienstag in einem privaten Wildpark in der Nähe von Hammanskraal, 45 Kilometer nördlich von Pretoria.

Löwin © AFP

Bei Ankunft des Rettungswagens hätten Ersthelfer versucht, die junge Frau wiederzubeleben. Die Verletzungen seien jedoch so schwer gewesen, dass die Frau noch am Unglücksort gestorben sei, sagte Nick Dollman, Sprecher der Ambulanz, der Zeitung. Die Polizei untersuche den Vorfall.

Anfang Februar war der Fall eines mutmaßlichen Wilderers bekannt geworden, der in der Nähe des Krüger Nationalparks von Löwen getötet und gefressen worden war. Die Reste der Leiche waren in einem privaten Wildpark in der nordöstlichen Provinz Limpopo gefunden worden.