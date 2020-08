Neugeborenes bereits vor einem Jahr getötet - Haftbefehl wegen Totschlags

22-jährige Mutter nach Fund von Babyleiche in Niedersachsen festgenommen

Lüneburg (AFP) - Wenige Tage nach dem Fund eines toten Neugeborenen im niedersächsischen Bardowick haben die Ermittler die Mutter identifziert und festgenommen. Nach Angaben der Polizei vom Freitag handelt es sich um die 22-jährige Bewohnerin des Grundstücks, auf dem die Babyleiche am Dienstag gefunden worden war. Die Frau gestand demnach, das Kind bereits vor rund einem Jahr im September 2019 geboren und getötet zu haben.

Blaulicht © AFP

Anschließend wickelte sie den Leichnam in Handtücher und einen Plastiksack und versteckte ihn auf dem Grundstück, wie die Polizei in Lüneburg weiter mitteilte. Eine Obduktion ergab, dass der Junge etwa einen Tag gelebt hatte. Die Verdächtige wurde am Donnerstagabend festgenommen und am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Totschlags.