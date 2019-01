Rekord zum Auftakt von mehrwöchiger Mega-Veranstaltung in Indien

22,5 Millionen Hindus beginnen Kumbh-Mela-Fest mit Bad in Ganges und Yamuna

Allahabad (AFP) - So viele Hindus wie nie zuvor haben den Beginn des Kumbh-Mela-Festes in Allahabad mit einem Bad in den beiden heiligen Flüssen Ganges und Yamuna gefeiert. Insgesamt 22,5 Millionen Gläubige stürzten sich nach Angaben des Regierungschefs im Bundesstaat Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, am Dienstag in das eisige Wasser. Dies war nach Angaben Adityanaths, eines aggressiven Hindu-Priesters, ein neuer "Rekord" zum Auftakt des Jahrhunderte alten Festes.

Gläubige baden in heiligen Flüssen Indiens © AFP

Die Gläubigen standen Schlange, um ein Bad in dem Zusammenfluss von Ganges und Yamuna zu nehmen. Nach ihrem Glauben befreit sie dies von Sünden. Vor dem Bad reiben sich viele Gläubige mit Asche ein. Ein Hubschrauber warf Rosenblätter über dem Wasser ab.

Zu der mehrwöchigen Veranstaltung werden insgesamt mehr als 100 Millionen Gläubige erwartet, es gilt als die größte Menschenmenge der Welt. Zur Sicherung des Großereignisses im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh waren fast 30.000 Polizisten im Einsatz. Sie sollen auch Massenpaniken verhindern, die bei solchen Festen häufig vorkommen.