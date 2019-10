Verdächtiger fügt sich selbst Schnittverletzungen zu

24-Jährige in Frankfurt am Main erstochen - 43-Jähriger festgenommen

Frankfurt/Main (AFP) - Auf einem Parkplatz ist eine 24-Jährige in Frankfurt am Main erstochen worden. Sie wurde am späten Donnerstagabend mit mehreren Messerstichen tödlich verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 43-Jähriger wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen. Er hatte sich selbst Schnittverletzungen zugefügt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Demnach traf das Opfer auf dem Parkplatz eines Supermarkts auf den 43-Jährigen. Beide hätten in der Vergangenheit eine Beziehung gehabt, diese sei jedoch beendet gewesen. Aus bislang ungeklärten Gründen habe der 43-Jährige mit einem Küchenmesser mehrfach auf die fliehende Frau eingestochen. Die 24-Jährige brach auf dem Parkplatz zusammen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie ihren Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun den genauen Tathergang und die Hintergründe.