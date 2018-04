Frau aus Mexiko transportiert Drogen im Wert von 850.000 Euro in Plastikdosen

25-Jährige mit kiloweise Crystal Meth am Frankfurt Flughafen festgenommen

Frankfurt/Main (AFP) - Mit mehr als zehn Kilogramm Crystal Meth im Gepäck ist eine 25-Jährige am Flughafen in Frankfurt am Main festgenommen worden. Die Frau sei am Ostersonntag mit einem Flug aus ihrer Heimat Mexiko angekommen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Die Drogen mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von rund 850.000 Euro befanden sich demnach in zehn Plastikdosen in ihrem Koffer.

Flughafen Frankfurt © AFP

Die Frau wurde einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Zollfahndung.