1,7 Millionen Menschen von Ausbruch betroffen

25 Tote bei Vulkanausbruch in Guatemala

Guatemala-Stadt (AFP) - Die Zahl der Toten bei dem Vulkanausbruch in Guatemala ist auf 25 gestiegen. Das teilte der Zivilschutz des mittelamerikanischen Landes am Sonntag (Ortszeit) mit. Zuvor war von sechs Toten durch den Ausbruch des Feuervulkans (Volcán de Fuego) die Rede. Mindestens 20 Menschen wurden verletzt.

Ausbruch des Feuervulkans © AFP

Bis 21.00 Uhr am Sonntagabend (Ortszeit, 05.00 Uhr MESZ am Montag) seien 25 Todesopfer registriert worden, teilte der Sprecher des Katastrophenschutzes in dem Land in Mittelamerika, David de León, mit. 1,7 Millionen Menschen seien von dem Ausbruch betroffen.

Der Vulkan, der 35 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Guatemala-Stadt liegt, stößt Asche und Gesteinsbrocken aus. Wegen des Ascheregens musste auch der internationale Flughafen von Guatemala-Stadt zeitweise den Betrieb einstellen, wie die zivile Luftfahrtbehörde mitteilte.

Der Feuervulkan ist 3763 Meter hoch und liegt 35 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Guatemala-Stadt. Es ist bereits der zweite Ausbruch in diesem Jahr.