Suche zunächst ergebnislos - Mordkommission ermittelt

25-jährige Schiffsangestellte nach mutmaßlichem Sturz in den Rhein vermisst

Bonn (AFP) - Polizisten und Feuerwehrleute haben am Donnerstagabend im Rhein in Höhe des Bonner Stadtzentrums ergebnislos nach einer vermissten 25-jährigen Schiffsangestellten gesucht. Ein 42-jähriger Bekannter der Frau teilte der Polizei nach Ermittlerangaben vom Freitag per Notruf mit, dass die 25-Jährige an der Bonner Kennedybrücke in den Strom gestürzt sei.

Polizeihubschrauber © AFP

Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Wasserschutzpolizei suchten mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers Fluss und Uferbereiche ab - die Vermisste wurde jedoch zunächst nicht gefunden. Der 42-Jährige gab laut Polizei an, dass die Frau nach einem Streit mit ihm zunächst an Deck des Schiffs gegangen und schließlich in den Rhein gestürzt sein. Die Polizei setzte eine Mordkommission ein, die nun Hergang und Hintergründe des Zwischenfalls klären soll.