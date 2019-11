Untersuchungen ergeben Verdacht auf Tötungsdelikt in der Oberpfalz

25-jährige Stiefmutter nach Tod eines Vierjährigen festgenommen

Regensburg (AFP) - Wenige Tage nach dem Tod eines vierjährigen Jungen in Eschenbach in der Oberpfalz haben die Ermittler die Stiefmutter des Kindes wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt festgenommen. Der Junge wurde bereits in der Nacht zum Montag von den alarmierten Rettungskräften leblos aufgefunden, wie die Polizei in Regensburg am Freitag mitteilte. Die Todesursache war demnach zunächst unklar.

Eine rechtsmedizinische Untersuchung habe aber ergeben, dass der Junge vermutlich durch zunächst nicht sichtbare Gewalteinwirkung gestorben sei. Die 25-jährige Stiefmutter sei daraufhin am Mittwoch festgenommen worden. Am Donnerstag wurde gegen sie ein Haftbefehl erlassen.

In dem Haushalt leben laut Polizei neben der 25-Jährigen und dem Vater des vierjährigen Jungen noch weitere Kinder. Der Vater war in der Nacht zum Montag nicht zu Hause. Die Ermittler machten keine weiteren Angaben zu der Familie und dem möglichen Motiv für die Tat.