Flugzeug stürzt kurz nach Start von Luftwaffenstützpunkt ab

257 Tote bei Absturz von Militärmaschine in Algerien

Algier (AFP) - Bei dem Absturz einer Militärmaschine in Algerien sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums 257 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien zehn Besatzungsmitglieder und 247 Passagiere, mehrheitlich Militärs und ihre Familienangehörigen, teilte das Ministerium am Mittwoch in Algier mit. Angaben zu möglichen Überlebenden wurden nicht gemacht.

Fernsehbilder vom Unglücksort © AFP

Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start vom Luftwaffenstützpunkt Boufarik. Boufarik liegt rund 25 Kilometer südwestlich von Algier entfernt. Bei der Unglücksmaschine handelt es sich um eine viermotorige Maschine vom Typ Iljuschin IL-76 aus sowjetischer, später russischer Produktion.