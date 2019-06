Mutmaßlicher Schütze stellt sich - Zwei weitere Verdächtige festgenommen

26-Jähriger in Hamburg auf offener Straße erschossen

Hamburg (AFP) - In Hamburg ist am Donnerstagabend ein Mann auf offener Straße erschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich der mutmaßliche Schütze kurze Zeit später selbst. Zuvor hatten Beamte in Tatortnähe bereits zwei Verdächtige gefasst. Die Hintergründe waren zunächst noch unklar.

Einsatzkräfte am Tatort © AFP

Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Verbrechen an dem 26-Jährigen gegen 19 Uhr im Stadtteil Lohbrügge. Anschließend flohen drei Männer vom Tatort. Bei dem mutmaßlichen Schützen handelte es sich um einen 28-Jährigen. Er stellte sich kurz nach der Tat auf einem nahegelegenen Polizeirevier.

Die zuvor festgenommen Verdächtigen sind zwei Männer im Alter von 42 und 44 Jahren. Die Ermittlungen der Mordkommission zu den Motiven liefen.