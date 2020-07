Autofahrer nach tödlichem Vorfall festgenommen

26-jährige Polizistin in Südfrankreich bei Verkehrskontrolle überfahren

Agen (AFP) - In Südfrankreich ist eine Polizistin bei einer Verkehrskontrolle von einem Autofahrer überfahren worden. Der Fahrer habe sich am Samstagabend geweigert, der 26-jährigen Beamtin der Gendarmerie bei der Kontrolle in Port-Sainte-Marie im Departement Lot-et-Garonne Folge zu leisten, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Stattdessen habe er sie überfahren und damit den Tod der Polizistin herbeigeführt.

Emblem der französischen Gendarmerie © AFP

Der Fahrer wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft kündigte für Sonntag nähere Angaben zu dem Vorfall an. Die Dienststelle der Beamtin erklärte im Onlinenetzwerk Facebook, ihre Kollegen seien "tief getroffen" von dem gewaltsamen Tod ihrer "Kameradin" und fühlten mit ihren Angehörigen.