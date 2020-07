Auseinandersetzung wegen mutmaßlicher Belästigungen in S-Bahn

27-Jähriger beißt 41-Jährigem bei Streit in Baden-Württemberg Fingerkuppe ab

Stuttgart (AFP) - Ein 27-Jähriger hat in Baden-Württemberg einem 41-Jährigen im Streit eine Fingerkuppe abgebissen. Zwischen den Männern kam es in einer S-Bahn-Station in Weinstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wie die Bundespolizei in Stuttgart am Freitag mitteilte. Der 41-Jährige verlor bei dem Angriff einen Teil seines rechten Zeigefingers und wurde durch einen weiteren Biss leicht am Bauch verletzt.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Nach ersten Erkenntnissen geriet der 41-Jährige mit seinem Kontrahenten und einem 23-Jährigen am Donnerstagabend während der Fahrt mit einer S-Bahn in einen Streit. Grund dafür soll gewesen sein, dass die beiden mutmaßlich alkoholisierten Jüngeren mehrere bislang unbekannte Reisende in der Bahn belästigt haben sollen. Der 41-Jährige habe mit anderen unbekannten Reisenden versucht, die beiden Männer an einer Station aus dem Zug zu bringen.

Auf dem Bahnsteig kam es dann zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 27-Jährige dem 41-Jährigen in Finger und Bauch gebissen haben soll. Der bereits polizeibekannte 27-Jährige und sein 23-jähriger Begleiter wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.