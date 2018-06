Fahrer war in Schlangenlinien und ohne gültigen Führerschein unterwegs

28-Jähriger mit Joint am Steuer von Bochumer Polizei gestoppt

Bochum (AFP) - Mit einem Joint in der Hand ist ein 28-jähriger Autofahrer in Schlangenlinien durch Bochum gefahren. Weil er mit seinem Wagen am Montagabend mehrfach in den Gegenverkehr geriet, wurde er nach Polizeiangaben vom Dienstag von den Ordnungshütern gestoppt. Die Kontrolle ergab, dass der Fahrer neben dem Joint weitere Betäubungsmittel mit sich führte.

Ein Drogenschnelltest bei dem 28-Jährigen verlief positiv. Außerdem war der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Die Polizei ermittelt nun gegen den Bochumer.