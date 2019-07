Polizei ermittelt nach tödlichem Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen

28-Jähriger stirbt offenbar nach Sturz aus Kofferraum

Iserlohn (AFP) - Offenbar beim Sturz aus dem Kofferraum eines fahrenden Autos hat ein 28-Jähriger aus dem nordrhein-westfälischen Plettenberg tödliche Verletzungen erlitten. Polizei und Feuerwehr waren am späten Samstagabend über den schwerstverletzt auf der Fahrbahn liegenden Mann informiert worden, wie die Polizei am Sonntag in Iserlohn mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der 28-Jährige demnach während der Fahrt aus dem Kofferraum des Wagens gefallen sein, der anschließend davon fuhr. Der Mann starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Identität des Pkw-Fahrers war zunächst noch nicht abschließend geklärt. Der 21-jährige Halter sowie fünf weitere mutmaßliche Begleiter des Opfers wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei nahm Ermittlungen unter anderem wegen fahrlässiger Tötung auf.