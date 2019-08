Polizei beschlagnahmte Rucksack mit Attrappen von Rohrbomben

31-jähriger Deutscher nach Zwischenfall bei Techno-Parade in Zürich festgenommen

Zürich (AFP) - Die Schweizer Polizei hat einen 31-jährigen Deutschen festgenommen, der bei einer Techno-Parade in Zürich einen Rucksack mit Attrappen von Rohrbomben abgestellt haben soll. Wie die Schweizer Nachrichtenagentur SDA am Montag unter Berufung auf die Kantonspolizei Zürich weiter berichtete, erfolgte die Festnahme am Sonntagabend am Wohnsitz des Deutschen im Kanton Aargau.

Menschenmenge bei der Street Parade 2006 © AFP

Die Street Parade hatte am Samstag rund 850.000 Besucher angelockt. Als der am zentralen Utoquai abgestellte verdächtige Rucksack am Abend der Polizei gemeldet wurde, wurde das Gebiet großräumig abgesperrt.

Es sei kein ideologischer Hintergrund für die Tat erkennbar, berichtete SDA unter Berufung auf die Schweizer Sicherheitskräfte. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft in Zürich stellten weitere Ermittlungen zum Motiv für den Bau der Bombenattrappen und das Deponieren des Rucksacks am Rande der Street Parade an.