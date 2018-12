Polizeitaucher finden nach Geständnis Leiche in Teich im Münsterland

32-Jähriger gibt in Untersuchungshaft Tötung seiner 23-jährigen Frau zu

Münster (AFP) - Rund zweieinhalb Monate nach seiner Verhaftung hat ein 32-jähriger Mann gestanden, im August im Münsterland seine 23-jährige Frau erstochen zu haben. Der wegen Totschlagverdachts inhaftierte Mann gab nach Behördenangaben vom Mittwoch zu, seine Frau in einem Park in Heek nach einem Streit mit Messerstichen getötet und ihre Leiche anschließend in einem dortigen Teich versenkt zu haben.

Der Staatsschutz der Polizei ermittelt © AFP

Nach dem Geständnis des Manns suchten den Angaben zufolge am Dienstag Polizeitaucher erneut den Teich nach dem Leichnam der 23-Jährigen ab. Dabei fanden sie einen mit Steinen beschwerten leblosen Körper.

"Die Polizisten fanden den Leichnam an dem Ort, der durch den Ehemann in der Vernehmung beschrieben wurde", erklärte der Münsteraner Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Ob es sich hierbei um die Leiche der seit Anfang August verschwundenen Frau handelt, muss nun ebenso wie die Frage der Todesursache durch eine Obduktion abschließend geklärt werden."