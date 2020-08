Plünderungen und Gewalt nach Champions-League-Partie gegen Leipzig

36 Festnahmen nach Siegesfeiern von PSG-Fans in Paris

Paris (AFP) - Die Siegesfeiern zum Finaleinzug des Pariser Fußballclubs Saint-Germain (PSG) in der Champions League sind eskaliert: Nach Plünderungen und Gewalt nahm die Pariser Polizei 36 Menschen fest, wie die Präfektur am Mittwoch mitteilte. Fast die Hälfte von ihnen wurde verdächtigt, Geschäfte auf dem Boulevard Champs-Elysées geplündert zu haben. Andere sollen die Sicherheitskräfte angegriffen haben.

Ausgelassene Fans am Pariser Triumphbogen © AFP

Der französische Justizminister Eric Dupond-Moretti schrieb auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter, die Gewalttäter hätten das PSG-Trikot "entehrt", das zuvor "zum Stolz einer ganzen Stadt und sogar des ganzen Landes" geworden sei.

PSG hatte am Dienstagabend in Lissabon mit 3:0 gegen den RB Leipzig gewonnen. In Paris feierten daraufhin tausende Fans rund um den Triumphbogen. Die meisten von ihnen trugen keine Schutzmasken, Sicherheitsabstände wurden nicht eingehalten. Der Finalgegner wird am Mittwochabend beim Spiel zwischen Bayern München und Olympique Lyon ermittelt.