Mutmaßlicher Täter ruft Polizei an - Angeblich mit Betreuung überfordert

36-Jähriger soll am ersten Weihnachtstag drei Monate altes Kind getötet haben

Freiburg (AFP) - Ein 36-Jähriger soll im baden-württembergischen Laufenburg am ersten Weihnachtstag sein drei Monate altes Kind getötet haben. Der Mann meldete sich am Montagvormittag telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass er ein Kind umgebracht habe, wie die Ermittler in Freiburg mitteilten. Als Polizeibeamte wenig später in der Wohnung des Mannes eintrafen, fanden sie dort das leblose Kind.

Notrufnummer statt Taxihotline © AFP

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Säuglings feststellen. Die Obduktion ergab später, dass das Kind offenbar an einem massiven Schädel-Hirn-Trauma starb. Der 36-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

Laut Polizei handelt es sich vermutlich um den leiblichen Vater des Kindes. Die Mutter hielt sich zur Tatzeit nicht in der Wohnung auf. In ersten Aussagen gab der mutmaßliche Täter an, er sei mit der Betreuung des Säuglings überfordert gewesen.