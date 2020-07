Mann hatte sich offenbar auf Balkonbrüstung setzen wollen

38-Jähriger stürzt bei Geburtstagfeier von Balkon im vierten Stock in den Tod

Nürnberg (AFP) - Bei einer Geburtstagsfeier ist in Nürnberg ein 38-Jähriger von einem Balkon in den Tod gestürzt. Der Mann hatte sich am frühen Samstagmorgen offenbar auf die Balkonbrüstung im vierten Stock des Mehrfamilienhauses setzen wollen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei stürzte er in Tiefe.

Ein Fahrzeug des Rettungsdienstes © AFP

Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen starb der 38-Jährige wenig später in einem Krankenhaus. Hinweise auf ein Fremdverschulden hatten die Ermittler zunächst nicht.