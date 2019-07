Branchenverband stellt Zahlen vor - Regionalblätter am weitesten verbreitet

38,1 Millionen Menschen in Deutschland lesen täglich gedruckte Zeitungen

Berlin (AFP) - 38,1 Millionen Menschen in Deutschland lesen täglich eine gedruckte Zeitung. Das seien knapp 54 Prozent der Einwohner im Alter von mehr als 14 Jahren, teilte der Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) am Mittwoch in Berlin unter Berufung auf einen aktuelle Reichweitenanalyse mit.

Die meisten Leser hatten demnach Regionalzeitungen mit rund 31 Millionen, das entsprach 43,8 Prozent der Bevölkerung. Größere überregionale Abonnementzeitungen hatten 3,3 Millionen Leser, und im Einzelverkauf vertriebene Titel brachten es zusätzlich auf 9,7 Millionen. Besonders hoch war der Anteil täglicher Zeitungsleser laut Analyse in Bevölkerungskreisen mit höheren Bildungsabschlüssen, höheren Einkommen und Berufspositionen.

Daneben erreichten Zeitungsverlage mit ihren digitalen Angeboten täglich 14,6 Millionen Nutzer, wie der BDZV unter Verweis auf eine separate frühere Markterhebung mitteilte. Das waren rund 21 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung in Alter über 16 Jahren.