Laut Behörden keine Hinweise auf Suizid oder offensichtliche Gewalteinwirkung

40-Jähriger tot in Gewahrsamszelle der Polizei im Oberbergischen aufgefunden

Köln (AFP) - In einer Gewahrsamszelle der Polizei im nordrhein-westfälischen Gummersbach ist am Montag ein 40-jähriger Mann aus Wiehl tot aufgefunden worden. Der erheblich alkoholisierte Mann war am Sonntagnachmittag nach einem Polizeieinsatz zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam eingeliefert worden, wie die Staatsanwaltschaft Köln und die Polizei im Oberbergischen Kreis mitteilten.

Im Zuge regelmäßiger Kontrollen wurde der 40-Jährige demnach am Montag um 07.25 Uhr tot in der Zelle gefunden. Hinweise auf einen Suizid oder auf offensichtliche Gewalteinwirkung lagen den Behörden zufolge nicht vor. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Polizei in Köln. Zur Klärung der Todesursache ordnete das Kölner Amtsgericht die Obduktion der Leiche an.