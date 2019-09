Neben Passat diverse Fässer und Lkw-Reifen geladen

40-Jähriger transportiert Auto in Oldtimer-Reisebus durch Rheinland-Pfalz

Kaiserslautern (AFP) - Auf einen ungewöhnlichen Autotransport ist die Polizei Kaiserslautern gestoßen: Ein 40-Jähriger transportierte in einem Oldtimer-Reisebus ein komplettes Auto durch Rheinland-Pfalz. Der Bus aus dem Jahr 1976 hatte neben dem Passat diverse Kanister, Fässer und Lkw-Reifen geladen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach griffen die Beamten der Autobahnpolizei den 40-Jährigen am späten Dienstagabend auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern auf.

Blaulicht der Polizei © AFP

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei leitete ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrer und den Fahrzeughalter ein. Der Bus durfte erst weiterfahren, nachdem die Ladung umgeladen war.