Mann gibt sich nach Überprüfung durch Bielefelder Polizisten reumütig

40 Jahre lang illegal am Steuer - 60-Jähriger bei Verkehrskontrolle ertappt

Bielefeld (AFP) - Ein heute 60-jähriger Mann aus dem nordrhein-westfälischen Kreis Herford ist 40 Jahre lang ohne gültige Fahrererlaubnis Auto gefahren - und hat in dieser Zeit nach eigenen Angaben niemals deswegen Probleme bekommen. Der Mann fiel am Montag bei einer Verkehrskontrolle in Bielefeld auf, wie die Ordnungshüter am Dienstag mitteilten.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Die Beamten fanden bei ihm zwar einen Führerschein - aber die Fahrerlaubnis war dem Mann bereits vor vier Jahrzehnten entzogen worden, er durfte also seither kein Auto mehr steuern. Laut Polizeibericht bedauerte der Mann im Gespräch mit den Polizisten, trotzdem durchgehend Auto gefahren zu sein. Er wolle dies nun unterlassen. Dennoch muss sich der 60-Jährige nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auseinandersetzen.