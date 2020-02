Vor allem Rezeptseiten und Rezeptforen als Informationsquellen beliebt

44 Prozent der Deutschen suchen online nach Kochrezepten und Essensinspirationen

Berlin (AFP) - 44 Prozent der Deutschen nutzen das Internet für die Suche nach Kochrezepten oder Inspirationen zur Essenszubereitung. Das geht aus einer am Dienstag vom Unternehmensverband Bitkom in Berlin veröffentlichten Umfrage hervor. Demnach bereitet etwa jeder Dritte täglich für sich oder Angehörigen selbst Essen zu. Auf der anderen Seite kocht etwa jeder Zehnte nie.

Ein Koch © AFP

Laut Umfrage informieren sich 36 Prozent auf Rezeptseiten und Rezeptforen im Netz, 13 Prozent lesen Kochblogs. Fünf Prozent schauen sich der Befragung zufolge Kochvideos in sozialen Netzwerken an und weitere drei Prozent suchen dort anderweitig nach Beiträgen zu dem Themenkomplex.

Bei der Umfrage war die Nennung mehreren Quellen möglich, wobei Mehrfachnennungen nur einmal in die Gesamtzählung einflossen. Die addierten Prozentzahlen in den einzelnen Kategorien fallen deshalb höher aus als 44 Prozent. An der Umfrage nahmen 1003 Menschen im Alter ab 16 Jahren teil.