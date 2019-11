Verdächtiger sitzt seit Ende Oktober in Untersuchungshaft

49-Jähriger soll als Trainer in Dresdner Kampfsportclub Kinder missbraucht haben

Dresden (AFP) - Als Trainer in einem Dresdner Kampfsportverein soll ein 49-Jähriger in den vergangenen Jahren mehrfach Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Gegen den Mann wird wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt, wie die Polizei am Freitag in der sächsischen Landeshauptstadt mitteilte. Der 49-Jährige sitzt seit Ende Oktober in Untersuchungshaft.

Blaulicht der Polizei © AFP

Bei den Opfern soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler ausschließlich um Jungen handeln. Die Polizeidirektion Dresden setzte in dem Fall eine Ermittlungskommission mit fünf erfahrenen Kriminalisten ein, die ausschließlich an der Aufklärung der Vorgänge arbeiten.