Staatsanwaltschaft wirft Tatverdächtigem sexuelle Handlungen an zehn Kindern vor

50-Jähriger wegen Missbrauchs als Trainer in Dresdner Kampfsportklub angeklagt

Dresden (AFP) - Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen 50-Jährigen erhoben, der als Trainer in einem Dresdner Kampfsportverein Kinder missbraucht haben soll. Der Tatverdächtige soll unter Ausnutzung seiner Trainertätigkeit zwischen Oktober 2012 und Februar 2019 mehrfach sexuelle Handlungen an zehn Kindern und Jugendlichen vorgenommen haben, wie die Strafverfolgungsbehörde am Dienstag mitteilte. Der Mann sitzt seit Ende Oktober in Untersuchungshaft.

Richter mit Strafgesetzbuch © AFP

Über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage gegen den Angeschuldigten entscheidet nun das Landgericht Dresden. Bei den Opfern der Missbrauchstaten soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler ausschließlich um Jungen handeln. Laut Staatsanwaltschaft äußerte sich der Beschuldigte bislang nicht zu den Vorwürfen.