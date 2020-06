Wiener Polizei sieht sich durch Blähungen eines Mannes provoziert

500 Euro Strafe für "massiven Darmwind"

Wien (AFP) - 500 Euro Strafe für lautstarke Blähungen: Einem Mann in Wien ist dieses fette Bußgeld wegen "massiven Darmwinds" bei der Begegnung mit Polizisten aufgebrummt worden. Der Mann habe damit "den öffentlichen Anstand verletzt", erklärte die Polizei in ihrem am Dienstag veröffentlichten Bußgeldbescheid. Die Beamten waren auf den Mann zugegangen, um seine Identität zu überprüfen, als dieser geräuschvoll seine Blähungen entlud.

Polizist an der Wiener Hofburg © AFP

Dies sei in "voller Absicht" geschehen, konstatierte die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Und anfurzen lassen sich die Kollegen dann doch eher ungern." Die Polizei betonte, niemand werde angezeigt, wenn er "einmal versehentlich" seinen "Darmwind" herauslasse. Der Mann habe sich jedoch auch insgesamt "provokant und unkooperativ" verhalten. Der Beschuldigte hat die Möglichkeit, Beschwerde gegen das Bußgeld einzulegen.

dja