5000 Schafe warten bei Weltmeisterschaft der Schafscherer in auf ihre Schur

Bordeaux (AFP) - Insgesamt 5000 Schafe warten bei der diesjährigen Weltmeisterschaft der Schafscherer auf ihre Schur. Erstmals seit ihrer Gründung im Jahr 1977 findet die Weltmeisterschaft in diesem Jahr in Frankreich statt. Bei dem viertägigen Wettkampf in der kleinen Gemeinde Dorat treten ab Donnerstag mehr als 320 Teilnehmer aus 34 Ländern gegeneinander an. Ziel ist es, die schnellste und genaueste Schur hinzulegen.

Die Schafscherer messen sich in den Kategorien Maschinelle Schur, Scheren-Schur und Woll-Klassifizierung. Bei der maschinellen Schur müssen 20 Schafe innerhalb von 12 bis 16 Minuten geschoren werden. Dabei dürfen die Tiere nicht verletzt werden. Die Wolle muss in einem Zug abrasiert werden, ohne die Maschine abzusetzen.

"Wir wollen den sportlichen Aspekt dieses Berufs zeigen", sagte Christophe Riffaud, Organisator der Veranstaltung und Präsident der Gesellschaft für die Schafschur-Weltmeisterschaft (AMTM). Es ginge ihm auch darum, Wolle als Naturprodukt bei den Franzosen wieder beliebter zu machen, fügte Riffaud hinzu.

Als Favoriten der Weltmeisterschaft gelten die Teilnehmer aus Neuseeland. Das Land führte im Jahr 2017 in den Kategorien Woll-Klassifizierung und Maschinelle Schur. Dorat war 2013 schon einmal Gastgeber der französischen Landesmeisterschaft im Schafscheren und eines Schafschur-Turniers zwischen sechs Nationen.