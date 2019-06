Mann bleibt bei Unfall im Münsterland mit Oberschenkel an Zaunspitze hängen

51-Jähriger beim Klettern über Zaun abgerutscht und lebensgefährlich verletzt

Borken (AFP) - Bei einem Sturz auf die Spitzen eines Metallzauns hat sich ein Mann im münsterländischen Ahaus lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 51-Jährige kletterte in der Nacht zum Mittwoch über den Zaun an einem Spielplatz und rutschte dabei ab, wie die Polizei in Borken mitteilte. Dabei blieb er mit dem Oberschenkel an einer Zaunspitze hängen.

Rettungswagen im Einsatz © AFP

Zur Rettung des Verletzten mussten Feuerwehrleute den Metallzaun durchtrennen. Ein Rettungswagen brachte den 51-Jährigen in ein Krankenhaus.