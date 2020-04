Schlimmstes Blutbad in der Geschichte des Landes - Angreifer getötet

51-Jähriger erschießt in Kanada 16 Menschen

Toronto (AFP) - Beim blutigsten Schusswaffenangriff der jüngeren kanadischen Geschichte hat ein 51-jähriger Mann mindestens 16 Menschen getötet. Der Täter selbst, der offenbar Teile einer Polizeiuniform trug und ein wie ein Polizeiauto aussehendes Fahrzeug fuhr, wurde nach einer rund zwölfstündigen Verfolgungsjagd in der ostkanadischen Provinz Nova Scotia am Sonntag von Polizisten erschossen. Das Motiv seiner Bluttat lag zunächst noch im Dunkeln.

Flaggen auf Halbmast nach dem Blutbad in Kanada © AFP

Die Einsatzkräfte waren am Samstagabend in das Dorf Portapique gerufen worden, nachdem der Mann dort um sich geschossen hatte. Vor und in einem Haus in der Gemeinde rund hundert Kilometer nördlich der Provinzhauptstadt Halifax fanden die Polizisten mehrere Leichen.

Danach begann eine zwölfstündige Verfolgungsjagd, die in mehrere andere Gemeinden der Provinz führte und in deren Verlauf die Einsatzkräfte auf mehrere brennende Gebäude stießen, wie der Chef der Polizeibehörde RCMP in Nova Scotia, Chris Leather, mitteilte. Am Sonntagvormittag erfolgte dann der Zugriff, in dessen Verlauf der 51-Jährige erschossen wurde.

Opfer des Schützen gab es nach Polizeiangaben an mehreren Orten der Provinz. Während der Verfolgungsjagd habe der Schütze sich zudem einen Schusswechsel mit der Polizei geliefert.

Für seine Flucht benutzte der Täter mehrere Fahrzeuge. Eines habe wie ein Polizeifahrzeug ausgesehen, sagte Leather. Auch habe der Täter offenbar Teile einer Polizeiuniform getragen. Während der Verfolgungsjagd hatte die Polizei die Bevölkerung mehrfach vor dem Mann gewarnt, der kein Polizist sowie "bewaffnet und gefährlich" sei.

Der Täter wurde als der 51-jährige Gabriel Wortman identifiziert. Medienberichten zufolge war er ein Zahntechniker, der Praxen in Halifax und Dartmouth besaß. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatten Zahnarztpraxen in Nova Scotia zuletzt bis auf Notfallbehandlungen schließen müssen.

Das Motiv des Täters war zunächst unklar. Leather sagte, es werde untersucht, ob die Tat möglicherweise im Zusammenhang mit den Maßnahmen gegen die Pandemie stehe. Laut Polizei handelte der Mann allein.

Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es nicht, sagte die nationale RCMP-Chefin Brenda Lucki dem Sender CBC. Seine Opfer habe er anscheinend zumindest teilweise zufällig ausgewählt, sagte Leather. "Die Tatsache, dass diese Person eine Uniform und ein Polizeiauto zur Verfügung hatte, spricht aber dafür, dass dies keine zufällige Tat war."

Unter den Todesopfern ist eine Polizistin, die seit 23 Jahren im Polizeidienst stand und zwei Kinder hinterlässt. Ein anderer Polizist wurde verletzt. Seine Verletzungen waren nach Angaben der Polizei jedoch nicht lebensgefährlich. Medienberichten zufolge ist auch eine Grundschullehrerin unter der Opfern.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau äußerte sich "bestürzt über die sinnlose Gewalt in Nova Scotia". Er hoffe, dass die Verletzten schnell wieder gesund würden. Auch Nova Scotias Premierminister Stephen McNeil sprach von einem der "sinnlosesten Gewaltakte in der Geschichte unserer Provinz".

Auch die Bundesregierung reagierte bestürzt auf die "schreckliche Tat", wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin sagte. Er kündigte ein Kondolenzschreiben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an Trudeau an.

Schusswaffenangriffe mit mehreren Toten sind in Kanada deutlich seltener als in den USA. Die Waffengesetze sind in Kanada deutlich strikter als im Nachbarland. Der in den vergangenen Jahrzehnten schlimmste Schusswaffenangriff in Kanada ereignete sich 1989 in Montréal. Dort erschoss damals ein junger Mann an der Polytechnischen Hochschule 14 Frauen, bevor er sich selbst tötete.