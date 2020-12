Tödlicher Unfall auf Bauernhof in niedersächsischem Dinklage

53-jähriger Arbeiter stirbt nach Sturz in Güllebecken

Cloppenburg (AFP) - Auf einem Bauernhof im niedersächsischen Dinklage ist ein 53-jähriger Arbeiter in ein Güllebecken gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Mitarbeiter des Bauernhofs entdeckten den Mann leblos in dem zu einem Schweinestall gehörenden Behälter, wie die Polizei in Cloppenburg am Donnerstag mitteilte. Feuerwehrleute bargen ihn, eine Notärztin konnten nur den Tod feststellen.

Blaulicht © AFP

Der Mann war demnach allein mit Arbeiten in dem Stall beschäftigt, der Hergang des Unfalls vom Mittwoch war unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Auch das Gewerbeaufsichtsamt und die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft wurden in Kenntnis gesetzt.