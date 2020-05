Kupplung von Transporter versagt - Anhänger rollt auf Fußweg

56-Jährige in Niedersachsen nach Unfall mit abgerissenem Autoanhänger gestorben

Stade (AFP) - In Niedersachsen ist eine 56-Jährige nach einem Unfall mit einem während der Fahrt von einem Auto abgerissenen Anhänger gestorben. Die Frau erlag nach Angaben der Polizei in Stade in der Nacht zum Mittwoch in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Sie war am Dienstag an einer Landstraße bei Buxtehude von dem Anhänger getroffen und durch die Luft geschleudert worden. Eine zweite Frau wurde leicht verletzt.

Rettungswagen © AFP

Nach Angaben der Beamten hatte aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve die Anhängerkupplung eines Kleintransporters versagt, woraufhin der mit einem Rasenmähertraktor beladene Anhänger auf den neben der Fahrbahn verlaufenden Fußweg rollte. Während die leichtverletzte Frau den von hinten kommenden Anhänger bemerkte und sich durch einen Sprung auf eine Mauer rettete, wurde die 56-Jährige voll erfasst und in einen Garten geschleudert.